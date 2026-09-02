Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Lukrative Myriad Genetics-Anlage?
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Myriad Genetics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers betrug an diesem Tag 6,90 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hat, hat nun 14,493 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 3,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,09 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,91 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Myriad Genetics einen Börsenwert von 308,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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