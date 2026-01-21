Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Myriad Genetics-Investment 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Myriad Genetics-Einstiegs gewesen.

Am 21.01.2025 wurde das Myriad Genetics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,57 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hat, hat nun 79,554 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 451,87 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Anteils am 20.01.2026 auf 5,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 54,81 Prozent verkleinert.

Myriad Genetics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 552,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.

mehr Nachrichten