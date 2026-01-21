NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Myriad Genetics-Einstiegs gewesen.

Am 21.01.2025 wurde das Myriad Genetics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,57 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hat, hat nun 79,554 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 451,87 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Anteils am 20.01.2026 auf 5,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 54,81 Prozent verkleinert.

Myriad Genetics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 552,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

