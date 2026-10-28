Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Lukrative Myriad Genetics-Anlage?
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28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Myriad Genetics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 230,012 Myriad Genetics-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 6,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 736,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 22,63 Prozent verkleinert.
Der Myriad Genetics-Wert an der Börse wurde auf 602,45 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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