NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Myriad Genetics-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Myriad Genetics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 230,012 Myriad Genetics-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 6,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 736,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 22,63 Prozent verkleinert.

Der Myriad Genetics-Wert an der Börse wurde auf 602,45 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at