Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Lukrative Myriad Genetics-Investition?
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Myriad Genetics-Anteile bei 42,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,359 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers auf 6,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,63 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 85,37 Prozent vermindert.
Alle Myriad Genetics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 612,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.
|
14.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.01.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26