NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Myriad Genetics-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Myriad Genetics-Anteile bei 42,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,359 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers auf 6,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,63 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 85,37 Prozent vermindert.

Alle Myriad Genetics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 612,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at