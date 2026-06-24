NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 24.06.2021 wurden Myriad Genetics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Myriad Genetics-Papier bei 31,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 319,285 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers auf 4,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 478,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 85,22 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Myriad Genetics einen Börsenwert von 424,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at