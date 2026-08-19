NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Myriad Genetics gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Myriad Genetics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,89 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hat, hat nun 29,507 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 2,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,69 USD wert. Das entspricht einem Minus von 91,53 Prozent.

Zuletzt verbuchte Myriad Genetics einen Börsenwert von 293,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at