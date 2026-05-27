NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Myriad Genetics gewesen.

Am 27.05.2021 wurden Myriad Genetics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Myriad Genetics-Aktie an diesem Tag bei 28,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Myriad Genetics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,495 Myriad Genetics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers auf 3,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,80 USD wert. Damit wäre die Investition 86,72 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Myriad Genetics zuletzt 360,54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at