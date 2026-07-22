Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

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Myriad Genetics-Performance im Blick 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Myriad Genetics-Aktien gewesen.

Am 22.07.2021 wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie betrug an diesem Tag 32,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,108 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18,37 USD, da sich der Wert einer Myriad Genetics-Aktie am 21.07.2026 auf 5,91 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 81,63 Prozent.

Am Markt war Myriad Genetics jüngst 559,23 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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