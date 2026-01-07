Myriad Genetics Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Myriad Genetics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Anteile betrug an diesem Tag 23,88 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 418,760 Myriad Genetics-Papiere. Die gehaltenen Myriad Genetics-Aktien wären am 06.01.2026 2 730,32 USD wert, da der Schlussstand 6,52 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 2 730,32 USD, was einer negativen Performance von 72,70 Prozent entspricht.
Myriad Genetics wurde am Markt mit 573,07 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
