NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Myriad Genetics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Myriad Genetics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Anteile betrug an diesem Tag 23,88 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 418,760 Myriad Genetics-Papiere. Die gehaltenen Myriad Genetics-Aktien wären am 06.01.2026 2 730,32 USD wert, da der Schlussstand 6,52 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 2 730,32 USD, was einer negativen Performance von 72,70 Prozent entspricht.

Myriad Genetics wurde am Markt mit 573,07 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at