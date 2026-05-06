NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Myriad Genetics von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34,34 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Myriad Genetics-Aktie investiert, befänden sich nun 29,121 Myriad Genetics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers auf 5,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 85,35 Prozent.

Alle Myriad Genetics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 462,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at