NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Myriad Genetics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Myriad Genetics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,54 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Myriad Genetics-Aktie investiert, befänden sich nun 5,394 Myriad Genetics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers auf 4,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23,89 USD wert. Damit wäre die Investition um 76,11 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics belief sich zuletzt auf 408,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at