Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neogen von vor einem Jahr eingefahren
Am 05.03.2025 wurden Neogen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,54 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neogen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,482 Neogen-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 10,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,21 Prozent angezogen.
Neogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Neogen Corp.
Analysen zu Neogen Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Neogen Corp.
|9,10
|-1,09%
