NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neogen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Neogen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Neogen-Aktie bei 6,47 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neogen-Aktie investiert, befänden sich nun 15,456 Neogen-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (11,60 USD), wäre das Investment nun 179,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,29 Prozent gesteigert.

Neogen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at