Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Neogen-Performance im Blick
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Neogen-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Neogen-Papier an diesem Tag 21,83 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,580 Neogen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.12.2025 27,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,94 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 27,21 USD entspricht einer negativen Performance von 72,79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Neogen belief sich zuletzt auf 1,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neogen Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Neogen Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Neogen Corp.
|5,05
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.