NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Neogen-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Neogen-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Neogen-Papier an diesem Tag 21,83 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,580 Neogen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.12.2025 27,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,94 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 27,21 USD entspricht einer negativen Performance von 72,79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Neogen belief sich zuletzt auf 1,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at