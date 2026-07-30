Neogen Aktie

Neogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883297 / ISIN: US6404911066

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Neogen-Anlage im Blick 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Neogen-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Neogen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,09 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,331 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Neogen-Papiers auf 9,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,71 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -59,29 Prozent.

Jüngst verzeichnete Neogen eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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