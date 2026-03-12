Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Rentables Neogen-Investment?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 12.03.2023 wurden Neogen-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Neogen-Anteile letztlich bei 17,32 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 57,737 Neogen-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.03.2026 569,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,86 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 43,07 Prozent gleich.
Alle Neogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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