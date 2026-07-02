NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Neogen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Neogen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 459,770 Neogen-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Neogen-Aktie auf 8,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 133,33 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,67 Prozent verringert.

Der Neogen-Wert an der Börse wurde auf 1,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at