Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Neogen-Performance
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Neogen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Neogen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 459,770 Neogen-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Neogen-Aktie auf 8,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 133,33 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,67 Prozent verringert.
Der Neogen-Wert an der Börse wurde auf 1,97 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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