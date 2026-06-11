NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Neogen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Neogen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,52 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 219,684 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Neogen-Aktie auf 9,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 014,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 79,86 Prozent verkleinert.

Neogen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at