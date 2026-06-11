Neogen Aktie

Neogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883297 / ISIN: US6404911066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 11.06.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Neogen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Neogen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,52 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 219,684 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Neogen-Aktie auf 9,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 014,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 79,86 Prozent verkleinert.

Neogen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Neogen Corp.

mehr Nachrichten