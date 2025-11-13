NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Neogen-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Neogen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,588 Neogen-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 42,62 USD, da sich der Wert eines Neogen-Papiers am 12.11.2025 auf 6,47 USD belief. Damit wäre die Investition 57,38 Prozent weniger wert.

Neogen wurde am Markt mit 1,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at