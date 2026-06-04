Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Neogen-Anlage unter der Lupe
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Neogen von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Neogen-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Neogen-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54,025 Neogen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Neogen-Anteile wären am 03.06.2026 475,96 USD wert, da der Schlussstand 8,81 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 52,40 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Neogen belief sich zuletzt auf 1,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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