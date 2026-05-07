Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Frühe Anlage
|
07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Neogen-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Neogen-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,734 Neogen-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.05.2026 52,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,36 Prozent verringert.
Neogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neogen Corp.
Analysen zu Neogen Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Neogen Corp.
|7,67
|-2,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.