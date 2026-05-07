NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Neogen-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Neogen-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,734 Neogen-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.05.2026 52,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,36 Prozent verringert.

Neogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at