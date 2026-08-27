NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Neogen-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Neogen-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Neogen-Aktie letztlich bei 22,75 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neogen-Aktie investiert, befänden sich nun 43,956 Neogen-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 514,29 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 48,57 Prozent.

Zuletzt verbuchte Neogen einen Börsenwert von 2,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at