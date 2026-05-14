NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Neogen-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Neogen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Neogen-Anteile betrug an diesem Tag 46,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,538 Neogen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 8,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187,16 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 187,16 USD entspricht einer negativen Performance von 81,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Neogen belief sich zuletzt auf 1,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at