Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Neogen-Performance
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das Neogen-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Neogen-Anteile an diesem Tag 42,31 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neogen-Aktie investiert, befänden sich nun 23,635 Neogen-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 286,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,12 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 71,35 Prozent.
Alle Neogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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