NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Net 1 Ueps Technologies-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,83 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 610,966 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 558,75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,59 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 409,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at