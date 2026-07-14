NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Net 1 Ueps Technologies-Aktie bei 4,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 242,131 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 171,91 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 13.07.2026 auf 4,84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,19 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 418,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at