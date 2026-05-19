NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Net 1 Ueps Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,74 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 109,705 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.05.2026 10 780,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,11 USD belief. Mit einer Performance von +7,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Net 1 Ueps Technologies betrug jüngst 422,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at