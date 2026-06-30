NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,49 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investierten, hätten nun 2 227,171 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 645,88 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 29.06.2026 auf 4,78 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 645,88 USD entspricht einer Performance von +6,46 Prozent.

Net 1 Ueps Technologies wurde am Markt mit 402,28 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at