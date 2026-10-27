Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Net 1 Ueps Technologies-Investmentbeispiel
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Net 1 Ueps Technologies-Anteile bei 4,30 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 232,558 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 958,14 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 26.10.2026 auf 4,12 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,19 Prozent vermindert.
Net 1 Ueps Technologies wurde am Markt mit 353,00 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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