NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Net 1 Ueps Technologies gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Net 1 Ueps Technologies-Anteile bei 4,30 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 232,558 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 958,14 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 26.10.2026 auf 4,12 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,19 Prozent vermindert.

Net 1 Ueps Technologies wurde am Markt mit 353,00 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at