Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Frühes Investment
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,69 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Net 1 Ueps Technologies-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 710,027 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 3,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 130,08 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,70 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich jüngst auf 273,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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