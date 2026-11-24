Vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,69 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Net 1 Ueps Technologies-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 710,027 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 3,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 130,08 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,70 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich jüngst auf 273,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at