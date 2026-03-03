NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 03.03.2016 wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Net 1 Ueps Technologies-Anteile an diesem Tag 9,54 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,488 Net 1 Ueps Technologies-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,45 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 48,45 USD, was einer negativen Performance von 51,55 Prozent entspricht.

Net 1 Ueps Technologies wurde am Markt mit 385,41 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at