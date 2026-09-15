Net 1 Ueps Technologies Aktie

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WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

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Net 1 Ueps Technologies-Investition im Blick 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,12 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 109,649 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 4,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 456,14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 54,39 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich jüngst auf 367,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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