Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Rentable Net 1 Ueps Technologies-Anlage?
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
Net 1 Ueps Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag 5,51 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,149 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.03.2026 90,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,98 Prozent verringert.
Der Net 1 Ueps Technologies-Wert an der Börse wurde auf 415,85 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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