Net 1 Ueps Technologies Aktie

Net 1 Ueps Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Net 1 Ueps Technologies-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag 4,69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 213,220 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers auf 4,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980,81 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,92 Prozent abgenommen.

Alle Net 1 Ueps Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 385,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Net 1 Ueps Technologies Inc.

mehr Nachrichten