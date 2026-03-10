NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Net 1 Ueps Technologies-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag 4,69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 213,220 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers auf 4,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980,81 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,92 Prozent abgenommen.

Alle Net 1 Ueps Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 385,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at