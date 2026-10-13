Net 1 Ueps Technologies Aktie

Net 1 Ueps Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

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Langfristige Anlage 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Net 1 Ueps Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an diesem Tag 10,66 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Net 1 Ueps Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 938,086 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie auf 4,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 615,38 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 53,85 Prozent.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich jüngst auf 401,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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