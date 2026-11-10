NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,74 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investierten, hätten nun 9,311 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 3,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32,22 USD wert. Damit wäre die Investition 67,78 Prozent weniger wert.

Net 1 Ueps Technologies war somit zuletzt am Markt 302,96 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at