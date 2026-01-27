Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Net 1 Ueps Technologies-Investment im Blick
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag bei 4,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 202,429 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.01.2026 auf 4,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 935,22 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,48 Prozent verkleinert.
Alle Net 1 Ueps Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 397,70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Net 1 Ueps Technologies Inc.
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Net 1 Ueps Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
05.01.26