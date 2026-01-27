NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag bei 4,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 202,429 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.01.2026 auf 4,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 935,22 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,48 Prozent verkleinert.

Alle Net 1 Ueps Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 397,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at