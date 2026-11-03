Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Lukrative Net 1 Ueps Technologies-Anlage?
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Net 1 Ueps Technologies-Aktie bei 6,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Net 1 Ueps Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 550,388 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 4,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 263,57 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 37,36 Prozent.
Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich jüngst auf 342,17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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