NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Net 1 Ueps Technologies-Anteile an diesem Tag 10,74 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 9,311 Net 1 Ueps Technologies-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 46,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,94 USD belief. Damit wäre die Investition 54,00 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Net 1 Ueps Technologies zuletzt 423,10 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at