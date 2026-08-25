NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Net 1 Ueps Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 4,74 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 210,970 Anteilen. Die gehaltenen Net 1 Ueps Technologies-Anteile wären am 24.08.2026 964,14 USD wert, da der Schlussstand 4,57 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 3,59 Prozent.

Insgesamt war Net 1 Ueps Technologies zuletzt 395,34 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at