NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Net 1 Ueps Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Net 1 Ueps Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Net 1 Ueps Technologies-Aktie bei 11,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 881,057 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 4,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 140,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 58,59 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Net 1 Ueps Technologies eine Marktkapitalisierung von 391,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at