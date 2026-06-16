NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Net 1 Ueps Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Net 1 Ueps Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 5,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,763 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie auf 4,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,89 USD wert. Mit einer Performance von -7,11 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 403,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at