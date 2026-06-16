Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Net 1 Ueps Technologies-Anlage im Blick
|
16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Net 1 Ueps Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Net 1 Ueps Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 5,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,763 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie auf 4,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,89 USD wert. Mit einer Performance von -7,11 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 403,20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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