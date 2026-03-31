NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Net 1 Ueps Technologies-Papier statt. Zum Handelsende stand das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag bei 9,20 USD. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108,696 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Net 1 Ueps Technologies-Aktien wären am 30.03.2026 535,87 USD wert, da der Schlussstand 4,93 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -46,41 Prozent.

Net 1 Ueps Technologies war somit zuletzt am Markt 413,47 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at