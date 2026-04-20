NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Lukrative NetApp-Anlage?
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20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das NetApp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,12 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41,459 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.04.2026 auf 104,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 333,75 USD wert. Das entspricht einem Plus von 333,37 Prozent.
Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 20,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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