NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|NetApp-Investment
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren eingefahren
Am 02.11.2016 wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,42 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 308,452 NetApp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NetApp-Aktie auf 199,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61 437,38 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 514,37 Prozent gesteigert.
Alle NetApp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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