NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen NetApp-Investment verdienen können.

Am 02.11.2016 wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,42 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 308,452 NetApp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NetApp-Aktie auf 199,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61 437,38 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 514,37 Prozent gesteigert.

Alle NetApp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at