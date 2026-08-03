NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NetApp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der NetApp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das NetApp-Papier bei 81,73 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,235 NetApp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der NetApp-Aktie auf 178,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 184,02 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,40 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von NetApp belief sich zuletzt auf 35,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at