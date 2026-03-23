NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in NetApp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.03.2016 wurden NetApp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,791 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.03.2026 383,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 101,11 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 283,28 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 20,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at