NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|NetApp-Investmentbeispiel
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die NetApp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NetApp-Aktie an diesem Tag 78,23 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die NetApp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,278 NetApp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 214,42 USD, da sich der Wert eines NetApp-Papiers am 24.07.2026 auf 167,74 USD belief. Das entspricht einem Plus von 114,42 Prozent.
NetApp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,80 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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