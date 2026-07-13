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NetApp-Investment im Blick 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in NetApp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die NetApp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,51 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 39,200 NetApp-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (168,87 USD), wäre das Investment nun 6 619,76 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 6 619,76 USD, was einer positiven Performance von 561,98 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von NetApp bezifferte sich zuletzt auf 33,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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