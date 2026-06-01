NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|NetApp-Investition
|
01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem NetApp-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,96 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,897 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen NetApp-Aktien wären am 29.05.2026 2 422,04 USD wert, da der Schlussstand 174,29 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +142,20 Prozent.
Der Börsenwert von NetApp belief sich zuletzt auf 34,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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